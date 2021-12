Vieux-Port, Casa di u Mare, palais Caraffa : une première étape du PTIC à 15,3 millions d’euros pour Bastia

« D’autres projets arrivent derrière ! N’est-ce pas monsieur le préfet ? ». Tout sourire, Pierre Savelli vient tout juste de signer les trois premiers contrats de projet du PTIC avec le préfet de Haute-Corse François Ravier, ce mardi 21 décembre. Au cinquième étage de la mairie la vue est dégagée sur la place Saint-Nicolas où la grande roue installée pour la période de Noël, tourne sans interruption. « Je tenais à vous remercier pour votre présence constante auprès des élus et des équipes sur le terrain monsieur le préfet », salue allègrement le maire de Bastia. Les griefs passés concernant cette même roue trônant quelques mètres plus bas ont été oubliés.



Et pour cause, l’Etat a mis la main au portefeuille comme cela était prévu dans le cadre du PTIC et de sa déclaration d’intention signée en avril 2021. Au programme, près de 15,3 millions d’euros d’investissements financés à 70 % par l’Etat.