Via Citadina : le collectif citoyen qui veut réinventer la gauche à Bastia

Le collectif Via Citadina a d’ores et déjà identifié plusieurs axes forts pour transformer la ville. Son programme s’appuie sur une volonté de répondre à des besoins concrets, dans une logique de justice sociale, de transition écologique et de revitalisation démocratique. “La ville, ce n'est pas que des personnalités politiques”, précise Sacha Bastelica. “C'est aussi des idées, c’est pourquoi je propose aux citoyens de participer à l'élaboration de ce programme. La ville de demain, on la voit avec une participation citoyenne plus importante, avec les conseils de quartiers auxquels il faut redonner un pouvoir plus important, avec la lutte contre la mafia qui, aujourd'hui prend une importance énorme. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire de la politique comme certains essaient de le faire dans le centre-ville en délaissant tout le reste.”





Carla Vinciguerra, quant à elle, insiste sur l’importance de lutter contre la précarité. “L’une de nos valeurs, ce serait de rendre les cantines gratuites. C’est aussi très compliqué, pour les mères isolées, de trouver des places dans les crèches, c’est pourquoi il faudrait les aider. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'écologie, du fait de la bétonisation, de la pollution, des constructions. Ce sont des sujets assez vastes et compliqués qu'on doit s'accaparer pour répondre à ces questions.”



Si le collectif se présente d’abord comme un espace de réflexion et de construction collective, la question d’une participation aux élections municipales de 2026 est bien présente. “Quand nous nous engageons dans les élections municipales, nous nous opposerons quand il s'agira de s'opposer, et nous soutiendrons quand il s'agira de soutenir”, précise Sacha Bastelica. “Bien sûr, je ne cache pas moi-même que je poserai ma candidature, si elle est nécessaire pour pouvoir faire évoluer ce collectif, mais sous certaines conditions.” Carla Vinciguerra conclut : “On va sortir de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, on va faire de la politique autrement sans nom, sans prétention, mais simplement en ayant des idées.”