Vescovato : deux blessés en urgence absolue dans le crash d'un avion de tourisme

Ce matin vers 10h30, un avion de tourisme (beech 18) s’est écrasé sur la commune de Vescovato au lieu dit « Torra » dans des circonstances pas encore établies. À bord se trouvaient 3 personnes dont deux sont actuellement en urgence absolue. Les deux victimes se trouvant dans l’état le plus grave sont transportées par Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile. vers le centre hospitalier de Bastia. La troisième, indemne mais en état de choc, est également transportée en ambulance.



Le feu de l’appareil est éteint.

Environ 20 pompiers et personnel médical et 30 gendarmes sont sur place pour le secours et la sécurisation du site.

Le préfet appelle chacun à ne pas se rendre sur site pour ne pas gêner les opérations de secours.