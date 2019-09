Ventiseri-Solenzara : reprise des activités opérationnelles sur la base aérienne 126

Les hélicoptères Fennec des escadrons 5/67 « Alpilles » de la base aérienne 115 d’Orange et 3/67 « Parisis » de la base aérienne 107 de Villacoublay seront présents avec des tireurs d’élites MASA (mesures actives de sureté aérienne), du 14 septembre au 20 septembre.

Une campagne de tir Rafale aura lieu du 23 septembre au 4 octobre pour l’entraînement des équipages de la 30ème escadre de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

En chevauchement des campagnes Rafale, une campagne TEAFAS (tir embarqué en appui feu air-sol) se déroulera du 07 au 18 octobre.





Une deuxième campagne de tir Rafale sera mise au profit de la 4ème escadre de la base aérienne 113 de Saint-Dizier du 14 au 25 octobre, à noter que des parachutistes belges seront présents sur la même période au niveau de l’aérodrome de Ghisonaccia.



Durant ce semestre, la CPVAP (cellule de préparation et de validation avant projection) accueillera six stages, d’une durée de 10 jours chacun. Cette cellule a pour mission la vérification des capacités opérationnelles de tous les fusiliers commando de l’Armée de l’air avant leur projection sur des théâtres d’opérations.





"Le commandement de la base aérienne de Ventiseri-Solenzara s’assurera pendant toute cette période et pour toutes les activités, du respect de la réglementation aérienne, avec le souci permanent de limiter la gêne occasionnée. Ces activités sont conduites dans un contexte d’engagement opérationnel extrêmement soutenu de nos forces, (en opérations extérieures et sur le territoire national) au profit de la sécurité de nos concitoyens" précise la cellule communication de la base (sergent Ligneau et Sergent Roussard) auteur de ce texte et des photos..