Vent violents en Corse du Sud : transports scolaires annulés dans plusieurs communes ce lundi

Sur le relief de l’île, le vent d’Ouest s’établit lundi après-midi avec des rafales à 100 – 120 km/h et se renforce progressivement. La façade Ouest de l'île sera épargnée par l'épisode. En revanche le li2oral Est de l'île, en particulier de Porto-Vecchio à Solenza, sera exposé aux vents les plus violents avec des valeurs de 130 à 150 km/h. Le pic de l'événement est attendu dans la nuit de lundi à mardi.

Cette situation conduit les services de l'Etat, de l'Education Nationale et de la Collectivité de Corse à suspendre le transport scolaire, dans la zone exposée aux vents les plus violents, pour la journée du lundi 10 février 2020.

Les communes concernées sont les suivantes : Porto-Vecchio – Sari-Solenzara – Aullene – Conca – Figari – Lecci –Levie – Quenza – Ste Lucie de Tallano - San Gavino – Serra di Scopamene – Zonza- Sotta.

Même si les établissements scolaires resteront ouverts dans ce2e zone, les services de l'Education Nationale invitent les élèves ayant à circuler sur les routes à rester chez eux pour éviter de les exposer à des conditions météo très dégradées.

Sur le reste du département les transports scolaires fonctionneront normalement et les élèves internes pourront se rendrent dans leur établissement demain matin.

Il est rappelé, par ailleurs, que l’emploi du feu est formellement interdit jusqu'au mardi 11 février 2020 inclus. Plusieurs contrevenants à ces mesures ont été verbalisés ce week-end, notamment sur les secteurs de Porticcio, Pietrosella et Porto-Vecchio .