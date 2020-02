Vent violent sur la Haute-Corse : Vols annulés à Poretta, incendies, dégâts à Bastia

A Poretta tous les départs et arrivées de la journée prévus jusqu'à 22h40 (Paris, Marseile, Nice, Lyon) ont été annulés.

Sur le plan des incendies les services de secours sont intervenus à Rapale où 10 hectares ont été détruits par les flammes. Un autre incendie a éclaté à Rutali (1 ha). Mais comme à Rapale, il n'évolue plus.

En revanche à Carchetto-Brustico, en Castagniccia où 10 hectares ont été parcourus par les flammes, le feu se développe sur une crête inaccessible.

A Bastia les rafles de vent ont emporté la terrasse de La Taverne sur le quai des Martyrs et les pompiers ont du intervenir rue Gabriel-Peri, rue Luce de Casabianca et du côté de l'institut Jeanne-d'Arc où tuiles et lauzes menaçaient.