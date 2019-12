Vent violent en Corse : 26 500 foyers sont toujours privés d’électricité

La situation est toujours très compliquée sur le réseau électrique Corse. Le vent ne faiblit pas avec des pointes enregistrées au-delà des 200 km/h sur les crêtes, 160km/h sur les côtes et 140km/h dans les terres.







A 18h20, 37 500 foyers étaient privés d’électricité. A 22h, un peu moins de 30% des clients a été réalimenté.







Il reste 26 500 clients coupés A l’heure actuelle, aucune intervention de réparation des défauts n’est possible, le vent extrêmement violent rendant les opérations trop dangereuses. Nos équipes se concentrent en première approche sur les manœuvres de localisation des incidents.







Dès samedi matin 6h, toutes les équipes mobilisées poursuivront les opérations de localisation et engageront les premières réparations en fonction des conditions climatiques. Plusieurs hélicoptères seront prêts à décoller dès que la situation le permettra.











Répartition :







9 700 en Corse-du-Sud et 16800 en Haute-Corse. Les microrégions les plus touchées à cette heure sont : Alta Rocca, Conca, Taravo, Sartenais, Valinco, Grand Ajaccio, Gravona-Prunelli et Liamone



En Haute-Corse : Niolu, Cap Corse, Vénacais, Nebbiu, Balagne, Bozziu, Fiumorbu, Costa Verde et Castagniccia-

Casinca.





Au total, ce sont plus de 100 agents EDF et prestataires qui poursuivront les interventions dès demain matin 6h. Les conditions climatiques restent défavorables. Elles vont rendre les interventions difficiles et nécessiter la plus grande vigilance. Les hélicoptères commenceront les rotations demain pour aider à l’identification des incidents dès que le vent aura faibli.

Un numéro spécial est mis à disposition des clients touchés par des interruptions de fourniture d’électricité. Disponible 24h/24 le service dépannage transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients.