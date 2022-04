Vent fort : la Haute-Corse placée en vigilance jaune par Météo France

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune – situation météorologique à surveiller - pour le paramètre « Vent Fort » qui prendra effet à compter du jeudi 7 avril 2022 à 23 heures jusqu'au 8 avril 2022 à 4 heures au plus tôt.

Le libeccio a déjà atteint 100km/h ce jeudi matin en Balagne et plus de 120km/h vers le Cap-Corse. Il devrait monter d'un cran en mi-journée mais le maximum est attendu cette seconde partie de nuit de jeudi à vendredi notamment entre 23 heures et 4 heures.

Il est alors attendu des rafales de l'ordre de 120 à 140km/h en Balagne et 180km/h voire plus vers le Cap-Corse ainsi que 100 à 110km/h sur Bastia et les cols. Le vent d'ouest devrait persister vendredi matin, mais en baissant d'un cran, tout en restant bien soutenu de la Balagne au Cap-Corse.