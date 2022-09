Vent fort : la Corse placée en vigilance jaune par Météo France

Le vent d’ouest se renforce en Corse. Cet vendredi on a observé des rafales entre 130 et 160 km/h sur le Cap corse.

Le vent se renforce encore en cours de nuit prochaine et atteint son maximum en seconde partie de nuit de vendredi à samedi, avec des rafales atteignant temporairement 160 à180 km/h sur le Cap Corse, 100 à 120 km/h sur la Balagne, sur la chaine centrale et ses versants orientaux.

Sur Bastia, les rafales restent de l’ordre de 80 à 100 km/h.



Le vent d'ouest atteint 90 à 100 km/h voire 110 sur les zones les plus exposées de la Corse du Sud.



Le vent faiblit progressivement en cours de matinée de samedi.