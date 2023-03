Vent fort : la Corse placée en vigilance jaune ce mardi

Mardi 14 mars, à partir de 10 heures, un nouveau coup de vent est annoncé en Corse. Météo France a ainsi placé l'ile en vigilance météorologique jaune pour le paramètre "vent fort".



Les prévisions météorologiques indiquent que le ciel sera pour le plus souvent très nuageux avec quelques précipitations sur la façade occidentale et que le vent d’ouest à sud-ouest soufflera en pointe entre 80 et 90 km/h, localement 100 à 110 km/h vers les caps exposés avec un risque de déferlement sur Bastia.

Les rafales à Bastia pourront atteindre 100 km/h et 85 km/h dans le sud de l'île, dans le secteur de Porto-Vecchio-Bonifacio. Cette vigilance météorologique jaune pour le paramètre "vent fort" sera en vigueur jusqu'à minuit au plus tôt.



Interdiction du feu en Haute-Corse



Cette situation météorologique s'accompagne d'un niveau de sécheresse très marqué, qui peut créer un important risque d’incendie. La préfecture de Haute-Corse a donc décidé d'interdire l’emploi du feu à compter du mardi 14 mars 00h00 au mercredi 15 mars 00h00 inclus, sur l’ensemble du département.