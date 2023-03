Vent fort : la Corse-du-Sud placée en vigilance jaune par Météo France

Les prévisions météorologiques indiquent que le vent d'ouest devrait se renforcer en fin de matinée de vendredi 10 mars et souffler en tempête dans la nuit de vendredi à samedi.



Des rafales de 100 à 140 km/h et jusqu'à 150 km/h sur les caps les plus exposés sont attendues. La côte orientale pourrait également être affectée.



La préfecture indique qu'il est "impératif de rester vigilant et d'adapter ses déplacements en fonction des conditions météorologiques. "