Veillées de prière en Corse pour le pape François, hospitalisé à Rome

La Corse s’associe à cette mobilisation spirituelle. À la cathédrale d’Ajaccio, les croyants se retrouveront ce soir à 20 heures pour un temps de recueillement. Des rassemblements similaires auront lieu à la même heure à l'église Saint Jean-Baptiste à Porto-Vecchio témoignant d’un attachement profond à la figure du pape et à son message. À Sartène, l'abbé Culioli a convié les fidèles à une veillée de prière en l’église Sainte-Marie dès 18 heures, avec la récitation du chapelet et le Salut du Très Saint-Sacrement. « La santé du Saint-Père est actuellement très mauvaise, j’invite dès ce soir les fidèles à venir prier pour la santé du Souverain Pontife », précise le post partagé sur Facebook. De plus, toutes les églises et chapelles de Corse resteront ouvertes pour permettre aux fidèles de se recueillir, indique l’évêché.





Depuis Rome, où il se trouve actuellement, le cardinal François Bustillo, s’est exprimé auprès de CNI « Une veillée est un moment de prière et d'espérance. Un être cher, le Pape, est hospitalisé. On souhaite, comme dans nos familles, qu'il soit soigné, accompagné et qu'il sorte au plus vite. Dans la veillée, les croyants montrent leur affection au Pape. Nous ne sommes pas indifférents à un homme hospitalisé. Parfois, nous voyons la fonction, mais il ne faut pas oublier l'homme. »



Il a également adressé un message aux fidèles corses réunis ce soir : « Je les invite à croire et à espérer. Le Pape en Corse nous a montré sa force et sa volonté. Nous lui transmettons notre force par la prière. Nous sommes en communion avec lui. Il n'est pas seul. »



Cette hospitalisation intervient alors que 2025 est une année particulièrement importante pour l’Église catholique. Le Jubilé de l’Espérance, ouvert officiellement en décembre dernier, devait être marqué par une série d’événements religieux avec une implication forte du pape.