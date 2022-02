Valorisation du patrimoine et de l’agriculture : 14 étudiants auvergnats à la rencontre des savoir-faire insulaires

Créer un lien entre leur cursus étudiant et leur future voie professionnelle, comprendre les différentes problématiques, découvrir la Corse, tel est le but de quatorze auvergnats âgés de 22 à 37 ans en se rendant en Corse pour découvrir la richesse du territoire insulaire, de ses villages, son patrimoine et son agriculture. Un parcours qui va passer, durant plusieurs jours, par la visite des agriculteurs de l’espace-test mis en place par la CAPA au-dessus du CSJC, du sentier d’Afà, du couvent de Corbara, d’une distillerie d’huiles essentielles et, pour finir, la présentation du programme Natura 2000. Un séjour au cours duquel, ils rencontreront divers responsables de la CAPA et du Parc Naturel Régional de Corse. Un bain, en quelque sorte, culturel, patrimonial et sociétal au cœur de l’île. Mais particulièrement intéressés par des actions liées au développement rural et au lien qui peut être fait en zone périurbaine, ces étudiants ont débuté leur visite par l’Espace Test Agricole (ETA) initié l’an dernier par la CAPA. Une parcelle de deux hectares scindée en quatre parties développées par quatre agriculteurs : Jean-Philippe Chiocca, Laura Peretti, Nadine Micheli et Swan Franceschi.



« Ces étudiants nous ont contactés il y a un mois, souligne Cécile Bianchi, chef de service Développement Rural à la CAPA,, ils ont souhaité nous rencontrer afin de voir les projets que l’on a pu mettre en place sur le territoire. Ils ne viennent pas qu’à Ajaccio mais ils ont tenu à visiter l’espace-test agricole. »

Après avoir échangé avec deux des agriculteurs, les jeunes auvergnats se sont entretenus avec Xavier Lacombe, maire de Peri et vice-président de la CAPA qui leur a présenté brièvement l’origine de la Cité Impériale tout en leur faisant part de la nécessité de trouver un équilibre entre justement les constructions en zone urbaine et periurbaine et le maintien d’espaces ruraux dans ces zones. Soulignons, à cet effet, que l’espace-test agricole mis en place à Ajaccio, soit à une dizaine de minutes du centre-ville, est le premier en France a être dirigé par une collectivité. Les étudiants ont, bien sûr été ravis de cette demi-journée. « Ils ont pu apprendre, ajoute Cécile Bianchi, comment on peut développer cet aspect agricole en zone urbaine. Ce vendredi seront sur Afà pour voir comment au sein d’une collectivité périurbaine en plein essor, on parvient à developper les sentiers patrimoniaux. Ce sont des perspectives intéressantes dans leur cursus étudiant et nous avons la chance d’avoir été choisis par ces jeunes en tant que territoire expérimental. »

Du côté des Auvergnats, ces journées répondent totalement aux interrogations qui sont les leurs. «Nous devions dans le cadre scolaire, nous rendre en Grèce mais la crise sanitaire nous en a empêché. On a donc dirigé notre voyage en autonomie vers la Corse. Le Pays Ajaccien était notre premier contact par le biais de l’un de nos enseignants. On est spécialisé dans la gestion des territoires ruraux avec, parmi nous, des étudiants orientés vers la gestion agricole et ces espaces test sont synonymes d’innovation pour un territoire, ils répondent à beaucoup d’objectifs en termes d’alimentation locale, de professionnalisation, toutes les dimensions peuvent s’intégrer. On a tous des ambitions différentes mais globalement, nous sommes dirigés sur l’agriculture et l’alimentation.» rapellee rappelle Jessy Verrier, étudiante en master 2e année du développement des territoires ruraux à Clermont-Ferrand.



Au terme d’une après-midi passée en plein cœur de l’espace test, l’équipe étudiante s’orientera donc vers Afà avant de partir dans le Nord pour des visites patrimoniales (Couvent de Corbara), un huilier ainsi que l’élevage dans les villages de montagne. Il sera, ensuite question de la gestion des espaces naturels avec le PNRC et la gestion du programme Leader à Bocognano. « Les problématiques sont différentes de celles que l’on vit sur notre territoire, c’est plus sec ici et l’agriculture sera sans doute plus adaptée et plus résiliente avec le territoire. De par sa conception insulaire, la Corse n’a pas forcément la même interaction avec le Continent, cela peut se traduire dans le territoire et dans son aspect plus patrimonial. »

Au cours de ce parcours, les étudiants profiteront du climat de ces derniers jours et, bien sûr, de la gastronomie insulaire.