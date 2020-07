Valle-di-Campoloru : un parapentiste perd la vie dans la Scubiccia

C'est un témoin qui a assisté, impuissant, à la scène qui a alerté les secours peu après 12 heures.

Il a vu, en effet, le parapente perdre soudainement de l'altitude et s'écraser au sol.

Aussitôt d'important moyens étaient engagés.

Pas moins de 12 hommes ont, en effet, été mobilisés pour venir au secours du malheureux parapentiste

Mais le chef de centre de secours de Cervioni avec une ambulance, un véhicule léger secours médical, Dragon 2 B, l'hélicoptère de la Sécurité civile et des hommes du Grimp (groupe de recherches et d'interventions en milieu périlleux) du SIS 2B, se sont multipliés, en vain, ils n'ont pas réussi à ramener à la vie l'homme de 51 ans