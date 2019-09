Valle d'Alesani : la cloche a sonné pour les 8 élèves de la classe unique

A l'heure des allocutions François Ravier, n'a pas manqué de se réjouir de l'événement.

"Aujourd’hui, ce n’est pas une inauguration que nous célébrons mais bien la réouverture d’une école qui n’aurait jamais dû fermer ses portes" a- t-il souligné d'emblée.

"Je sais le combat que les élus et les services académiques ont mené ensemble pour redonner vie à cet établissement et permettre cette réouverture. Je vous félicite et vous remercie."

Je suis honoré de pouvoir être ici en ce jour de rentrée des classes, au cœur de la Castagniccia et d’assister à la rentrée des 8 élèves de cette classe unique" a t-il ajouté.



Pour le préfet cette réouverture "c'est l'assurance du soutien de l'Etat à l'école". C'est aussi "un bel exemple du partenariat fort qui existe entre l'Etat et les collectivités locales."

Pour les élèves cette réouverture qui a permis la création d'un poste d'enseignant et de directeur d'école par l'Education nationale et la mise e, place d'un transport scolaire par la communauté des communes, c'est l'assurance de conditions d'encadrement pédagogiques exceptionnelles.

Et à Valle d'Alesani on apprécie !