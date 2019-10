Vaires-sur-Marne : le message de remerciements de Lucien Douib à tous ceux qui perpétuent le souvenir de sa fille Julie

De Vaire-sur-Marne où il réside,Lucien Douib, papa de Julie, mère de deux enfants tuée sans son appartement à l'Ile-Rousse le 3 mars dernier par son ex conjoint à l'âge de 34 ans nous a accordé un entretien au cours du quel il n'a pas manqué de souligner combien il était touché des marques d'affection de sympathie et de soutien régulièrement témoignées en Corse, comme par exemple ce vendredi lors de l'inauguration de la 191e foire artisanale di Lisula où le président du comité des fêtes municipal a rendu hommage à Julie qui il y a un an tenait ici même un stand de bijoux de sa création.

" Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en Corse on a perdu une fille mais on a trouvé une famille. Tous ces témoignages, actions et autres marques d'affection me donnent la force de continuer ce combat contre les féminicides".

Et de poursuivre : " Je souhaiterai que vous vous fassiez notre interprète pour remercier le maire de l'Ile-Rousse, Jean-Jo Allegrini-Simonetti, le président de la Foire de l'Ile-Rousse, Nicolas Albertini pour les mots de réconfort qu'il a pu prononcer hier, les amies de Julie dont je ne répéterai jamais assez combien elles sont précieuses pour moi et ma famille. Et encore un grand merci à toutes les personnes que ne ne pourrais toutes citer ici mais dont je sais qu'elle sont présentes à nos côtés et ne manquent jamais de se manifester".

Lucien Douib ne manque pas de donner des nouvelles des enfants de Julie Anthony et Lucca qui vivent désormais à leurs côtés:

" Sans l'amour de leur mère, c'est sûr que c'est difficile pour eux mais ça va, ils sont bien entourés et progressivement retrouvent une vie normale. Ils ont besoin de nous, c'est un long travail de reconstruction que nous devons mener ensemble avec tout notre amour.

Comme vous le savez leur garde nous a été confiée par le juge aux affaires sociales mais leur père, meurtrier de Julie a fait appel de cette décision qui sera examinée le 14 octobre prochain"



Une décision de justice qui est attendue avec l'impatience que l'on imagine par les grands-parents d'Anthony et de Lucca.