"Vagues dangereuses" : deux plages d’Ajaccio fermées à la baignade

Depuis ce lundi soir, les plages du Grand Site de la Parata et de Capo di Feno sont interdites à la baignade. En cause, un épisode météorologique entraînant des vagues jugées dangereuses pour la sécurité des baigneurs. Face à cette situation, la municipalité d’Ajaccio a pris un arrêté temporaire interdisant toute baignade dans ces secteurs très prisés du littoral corse.



Cette mesure de précaution s’inscrit dans le cadre d’une vigilance déclenchée pour la façade occidentale de la Corse-du-Sud. Les conditions en mer sont jugées instables et potentiellement dangereuses, en particulier pour les baigneurs ou les pratiquants d’activités nautiques.