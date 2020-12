Vaccin anti-Covid 19 en Corse : la première campagne débute mi-janvier 2021

Le début de la campagne de vaccination a commencé symboliquement ce dimanche 27 décembre en France, 6 jours après la validation du vaccin de Pfizer BioNTech par l'Union Européenne. En Corse, il faudra encore patienter un peu : la campagne de vaccination débutera en effet la 1ère quinzaine de janvier avec les premières livraisons du vaccin et le démarrage des consultations pré-vaccinales, indispensables pour recueillir le consentement éclairé des résidents en EHPAD et en Unités de soins de longue durée (USLD).



Les congélateurs, permettant de conserver les doses de vaccins à -80°, sont arrivés ce 28 décembre aux centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia. Les premières doses de vaccins arriveront la première quinzaine de janvier.



Un panel d’établissements volontaires, de statuts public et privé, répartis sur l’ensemble de l'ile et en capacité deréaliser les consultations pré-vaccinales pour l’ensemble de leurs résidents dès la semaine prochaine, est en cours de constitution. Les établissements volontaires transmettront au centre hospitalier référent le nombre de résidents souhaitant se faire vaccinerafin de de livrer le nombre exact de doses, le vaccin devant obligatoirement être administré dans les 5 jours après décongélation.



Tous les établissements de la région (EHPAD et USLD) seront alimentés en vaccins tout au long de cette première phase de la campagne, qui durera plusieurs mois, le vaccin nécessitant en effet l’administration d’une deuxième dose 21 jours après la première injection.