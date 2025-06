VTT - Thomas Mequignon domine les championnats de Corse

Pour ce long week-end de la Pentecôte, les vététistes étaient conviés aujourd'hui sur le parcours du Pruneddu à la version 2025 des championnats de Corse de la spécialité. Le club de Bonifacio Cyclo support de ce sommet insulaire bénéficiait d'un parcours à la hauteur de l'événement, mais malheureusement si la qualité était bien là, la participation a été quant à elle plutôt light dans l'ensemble des catégories, notamment chez les jeunes.





Ce sont les plus grands qui ont ouvert ces championnats 2025 sur un tracé d'un peu plus de 3 kilomètres. Au terme des sept tours c'est le coureur de Bonifacio Cyclo, Thomas Mequignon qui s'est imposé devant Marc-Antoine Labydoire et Adrien Pelletier.

Dans les rangs des féminines, victoire d'Audrey Brillouet (VCA).





Dans les jeunes catégories, lutte au sommet chez les Bonifaciens en U17 avec le succès final de Marian Bonchristiani qui a devancé son partenaire de club Jean-Frédéric Lafont. Succès notable, également, en U15 avec l'Ajaccien Paul Colonna d'Istria au terme d'une course maîtrisée de bout en bout, tout comme chez les U13 avec la première place de Matteu Bindi.