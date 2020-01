VIDEO - Zeru Frazu à Corte : les bons conseil de Rossano Ercolini

Mettre la priorité sur la réduction des déchets, réorganiser leur gestion pour préserver mieux les ressources, réduire les pollutions et maîtriser les coûts. L'objectif n'est pas de produire toujours plus de déchets sous prétexte qu'ils sont recyclables mais en produire moins et gérer autrement les déchets existants.



Le mouvement Zero Waste est né y a plus de 30 ans en Californie, il a gagné l'Europe et la France, un exemple la ville de San Francisco aux Etats-Unis ne jettent plus ou peu, elle recycles 80% de ses déchets produits soit plus du double de la moyenne dans tout le pays grâce au recyclage et au compostage. En Europe plus de 400 villes ont rejoint le réseau Zero Waste et ont initié un changement de gestion des déchets, considérant que le déchet devrait être une ressource et non plus un détritus.





En Toscane, Capannori est la communauté pionnière en Europe à travers l'action de Rossano Ercolini, distingué par le prix nobel de l'environnement en 2013. Elle a poussé 304 communes Italiennes à viser plus haut que les objectifs de recyclage déjà programmés. Les clés du succès de la collecte à domicile et des autres mesures ont été la consultation et l'implication préalable de la population locale qui grâce à un accompagnement constant, a adhéré au nouveau système immédiatement.

En 2018 la ville de Caparonni est parvenu à collecter séparément 88% des déchets