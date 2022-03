VIDEO - Yvan Colonna : des incidents en marge de la manifestation de Corte

La rédaction le Dimanche 6 Mars 2022 à 16:53

Des incidents se produisent depuis près de deux heures à Corte à la hauteur du mur anti-émeute dressé par les forces de l'ordre pour empêcher les manifestants d'atteindre la sous-préfecture.



Jets d'objets divers contre canon à eau et lancer de grenades lacrymogènes et assourdissantes, feu de poubelles, de pneumatiques et de palettes ont rythmé le moment où le début du cortège, duquel s'est détaché un groupe actif, a été stoppé devant le mur anti-émeute, alors que l'immense majorité des participants au rassemblement de protestation contre la tentative d'assassinat de Yvan Colonna était immobilisé à l'arrière.



Les secours dont état d'une vingtaine de blessés parmi les manifestants.



Les images de Pierre-Manuel Pescetti et Michel Luccioni