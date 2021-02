VIDEO - Un test PCR négatif désormais exigé pour se rendre en Corse

A partir de ce samedi 6 février, et jusqu'au 7 mars, toute personne qui voyage à destination de la Corse devra présenter aux compagnies aériennes et maritimes deux documents au moment de l'embarquement : la déclaration sur l'honneur déjà existante et la preuve d'un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures.

Du changement donc car les tests antigéniques ne seront plus acceptés par les compagnies de transport : "les test RT-PCR sont plus fiables et permettent de détecter les variants" explique François Chazot, directeur de cabinet du préfet de Corse, qui ce 3 février a détaillé les nouvelles modalités de transport auxquelles devront se soumettre les voyageurs à destination de l'ile.



En plus des vérifications effectuées par les compagnies de transport à l’embarquement, des contrôles continueront d’être diligentés par les forces de l’ordre pour s’assurer de la bonne application de ces mesures.

En conséquence, la preuve de la réalisation du test RT-PCR devra être conservée durant tout le séjour en Corse. Elle est susceptible d’être demandée par les forces de l’ordre à l’arrivée des passagers sur l’île mais également à leur retour sur le continent.