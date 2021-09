VIDEO - Sintineddi : L’hommage de la Corse au Liban meurtri

Les libanais rêvent d’un monde meilleur, un monde où règnent la paix, la Justice et la charité. Un monde où des sentinelles veillent sur ce qui est le plus précieux : la vie. « Sintineddi sonne alors comme un hommage de la Corse à un Liban meurtri par toutes les crises qu’il traverse. Une manière de faire connaitre en Corse la réalité de ce que vivent les libanais et de leur porter secours en ces moments difficiles. » expliquent les artistes.

Marraine de l’association le Cèdre Corse, présidée par le Père Louis El Rahi et qui a vu le jour le 7 avril dernier, Pascale Ojeil a voulu lui offrir par cette chanson un moyen de sensibiliser à la situation des familles libanaises et d’agir à travers l’association pour les aider à payer la scolarité de leurs enfants, tout en promouvant le patrimoine méditerranéen commun entre la Corse et le Liban et développant les liens historiques de l’amitié franco-libanaise.



Qui est le Cèdre Corse ?

Le 4 août 2020 une gigantesque explosion survenue sur le port de Beyrouth ravageait la ville. Une grande partie de la population déjà affaiblie par la crise économique qui ébranlait le pays se trouvait plongée dans la précarité. A l’initiative du Père Louis El RAHI et d’Alain ROYER une chaine de solidarité s’est mise en place et grâce à la générosité des corses 5 tonnes d’aide alimentaire ont pu être acheminées vers Beyrouth. L’amitié que les corses portent au Liban et leur générosité ne s’est pas arrêtée avec cette action.

Le Père Louis EL RAHI a souhaité lui donner un cadre. C’est ainsi qu’est née l’association : « Cèdre Corse » ... symbole de la solidarité enracinée. Elle est la matérialisation de l’amitié Corso-Libanaise, du lien qui unit la Corse et le Liban.



Le premier projet

L’association le Cèdre Corse s’est donné comme premier projet de soutenir l’éducation, dernier rempart face à toutes les crises que traversent courageusement les libanais. Il s’agit d’aider des familles en difficulté à payer la scolarité de

leurs enfants et contribuer par là même à maintenir ouverts des établissements scolaires. L’association vous propose donc aujourd’hui de participer aux frais de scolarité d’enfants libanais, sachant qu’une année de

scolarité coûte en moyenne 400€.



Vous pouvez participer à cette action par différents moyens :

- Un don unique du montant de votre choix

- Ou des versements échelonnés ... selon votre souhait

L’aide sera reversée directement aux établissements scolaires avec lesquels l’association le Cèdre Corse a établi un partenariat.