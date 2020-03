VIDEO - Peur en Corse face à l'épidémie en Italie. Le préfet Robine "On n'est pas dans la même situation"

La propagation du virus en Italie, placée en partie en quarantaine par le gouvernement italien, inquiète les Corses. Les liaisons maritimes, commerciales, culturelles et même affectives entre les deux pays sont quotidiens et l'inquiétude de se retrouver dans la même situation que la Botte gagne les insulaires.

"L'inquiétude des Corses est légitime " a affirmé le préfet en ajoutant que "les autorités suivent de près l'évolution de l'épidémie en Italie" mais il rappelle qu'en Corse la circulation du virus reste territoriale et identifiée sur Ajaccio et que des mesures ont te prises pour en limiter la diffusion.



On n'est pas dans la même situation

Paris regarde avec attention la situation italienne, car la Corse n'est pas la seule région frontalière avec l'Italie, affirme le préfet. "Toutes les mesures sont mises en place, même avec les transporteurs pour limiter la circulation du virus entre les deux pays."