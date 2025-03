VIDEO - Olmeta-di-Tuda : Bastien Cervelli champion de France de bras de fer sportif

32 ans, 1,87, 104 kg, Bastien Cervelli, c'est, à l'évidence, avant tout un physique qui ne laisse pas indifférent. Mais c'est aussi un parcours hors du commun entre rugby et bras de fer.



Bastien Cervelli, en effet, c'est, aussi, un nom qui résonne, depuis quelque temps à la fois dans les stades de rugby et sur les tables de bras de fer. Le géant, qu'il n'est pas rare de croiser au domicile familial d’Olmeta-di-Tuda, incarne cette figure atypique d'athlète capable de briller dans des disciplines parfois éloignées.

Joueur de rugby évoluant au poste de 3e ligne centre, il a su se distinguer par son parcours peu ordinaire. Mais c’est dans un autre domaine, celui du bras de fer, qu’il a récemment remporté un titre prestigieux, marquant une nouvelle étape dans sa carrière sportive.





Un début de carrière marqué par la Corse et Albi

Bastien Cervelli grandit avec le rugby dans les veines. C’est au club de Bastia XV qu’il fait ses premières armes dans ce sport, avant de rejoindre, à 16 ans, le centre de formation d'Albi. Là, sa progression est rapide et il ne tarde pas à se faire remarquer pour son potentiel. Bastien passe d’abord par les catégories jeunes avant de faire ses débuts en Fédérale, enchaînant les performances impressionnantes.





Les épreuves de la Fédérale et la blessure

Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu’il rejoint Lavaur en Fédérale 1. Cependant, une grave blessure à l'épaule gauche met brutalement fin à sa saison et l'éloigne des terrains pendant un temps. Ce passage difficile, loin des stades, aurait pu briser sa carrière, mais il a su rebondir.

Après sa rééducation, Bastien fait le choix de rejoindre le Balma Olympique Rugby Club (BORC). C’est là, dans la région toulousaine, qu’il retrouve son rythme et sa place dans l’équipe. Mais alors que beaucoup pensaient qu’il se consacrerait exclusivement au rugby, un autre sport, bien plus inattendu, va captiver son attention : le bras de fer.





Bras de fer : une passion née de la curiosité



C’est après avoir assisté à un séminaire sur le bras de fer que Bastien découvre cette discipline, pourtant peu médiatisée en France. Fasciné par la technicité du sport, il décide de s’y investir pleinement. Il rejoint le Toulouse Armwrestling Club, un club réputé, où il va affiner ses compétences et se forger une réputation dans ce domaine si particulier.



Il ne faut pas longtemps à Bastien - @le_verin dans le monde du bras de fer - pour briller sur la scène nationale en remportant le titre de champion de France amateur. Un succès qui marque un tournant dans sa carrière, et l’a amené à rejoindre le giron professionnel. Un choix judicieux et qui s'est concrétisé de la meilleure façon avec ce nouveau titre national décroché à Rouen.







Un double projet : rugby et bras de fer

Si Bastien a dû mettre le rugby en pause pour se consacrer pleinement à son rêve de devenir le meilleur en bras de fer, son amour pour le rugby ne s’est jamais éteint. « Mon objectif reste de revenir sur les terrains de rugby, et pourquoi pas continuer à y évoluer », expliquait-il récemment avec passion. Toutefois, son ambition dans le bras de fer semble avoir le dessus. L'étape de Rouen concrétisant ses objectifs ambitieux de participer à des compétitions internationales et de se mesurer aux meilleurs.



Un sportif complet et déterminé



Bref, si d'une phrase on devait résumer le parcours de Cervelli, on écrirait qu'il incarne l'image d'un athlète polyvalent et résilient, capable de se réinventer après chaque obstacle.

Du rugby au bras de fer, en passant par ses études, il ne cesse de repousser les limites de ses ambitions.

Dans un monde sportif où les disciplines traditionnelles sont souvent les plus prisées, Bastien prouve que la passion et la détermination peuvent ouvrir des portes insoupçonnées.

Bravo !

Regardez les images spectaculaires de son sacre.