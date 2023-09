VIDEO - Mgr François Bustillo : "Quand je vois 800 Corses qui m'accompagnent à Rome, pour moi c'est merveilleux"

Alors que que dans quelques heures s'ouvrira le nouveau Consistoire convoqué par le Pape François au cours duquel l'évêque de Corse sera créé cardinal, François Bustillo se montre étonnamment calme. "Je suis serein. Je dors bien", confie-t-il. Cette tranquillité d'esprit, il la doit en partie à la prière fervente de nombreuses communautés catholiques qui le soutiennent. "Je me sens porté par la prière de beaucoup de communautés. Je leur ai demandé de me soutenir de l'intérieur", explique-t-il.

L'enthousiasme et la solidarité de "son peuple", les Corses, sont également source de réconfort pour le futur cardinal. "Moi je me sens porté par les Corses. Quand je vois 800 personnes qui viennent m'accompagner à Rome, pour moi c'est merveilleux. Moi je me donne pour mon peuple, mais je vois que mon peuple me répond avec générosité et avec bienveillance. Donc je suis ravi d'être accompagné par tous ces gens", déclare-t-il.



Malgré l'importance de l'événement à venir, Mgr. Bustillo ne ressent pas de pression excessive. "Pas trop de pression", affirme-t-il avec calme. Il explique qu'il vivra ce moment avec sérénité, car il n'a pas d'attentes particulières. "C'est le Pape qui fait, c'est la cérémonie qui se déroule, et quelque part, moi... je vais recevoir. Donc je vis un moment de sérénité pour recevoir ce que l'Église me donne", explique-t-il, ajoutant que ce moment ce qu'il reçoit est une "belle responsabilité."

La journée du cardinal Bustillo ne s'arrêtera pas à la cérémonie de création. Il devra également faire face à une série de visites de courtoisie. "Et avec ce que l'Église me donne, moi, quelque part, je vais me donner. Parce qu'il y a les visites des chaleurs et quand il y a 800 personnes qui passeront devant moi, demain, ça va être sportif", plaisante-t-il, "mais quel bonheur, de savoir que je ne suis pas seul."

Le cardinal Bustillo prévoit également de célébrer sa première messe en tant que cardinal avec les Corses. "Mon premier jour comme cardinal je le passerai au milieu de mon peuple", souligne-t-il. Pour lui, le changement de titre n'altérera pas fondamentalement sa personne. "Quand on dit cardinal, la personne est la même. Je vais changer de couleur, ça va virer au rouge, mais la personne est la même", conclut-il.