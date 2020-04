VIDEO - Météorite au-dessus de Valle-di-Mezzana

(52768) 1998 OR2 est un astéroïde Amor potentiellement dangereux découvert le 24 juillet 1998 par NEAT (Near Earth Asteroid Tracking, notamment dirigé par la NASA ) à l'observatoire du Haleakalā.

Il passera à 6,3 millions de kilomètres de la Terre le 29 avril 2020.

.6,3 millions de kilomètres, c’est important, et suffisant pour ne pas avoir d’inquiétude, mais c’est très proche d’un point de vue astronomique. Tous les objets célestes passant à moins de 0,5 UA de l’orbite terrestre sont ainsi classés comme potentiellement dangereux, et suivis de près.

Si l’orbite de 1998 OR2 ne croise pas celle de la Terre, elle s’en approche de près. Le 29 avril prochain, l’astéroïde et notre planète passeront au plus près l’un de l’autre, avec tout de même une distance de plus de 6 millions de kilomètres.