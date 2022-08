VIDEO - La très jolie voix d’Emma Paggini

Bastiaise, Emma baigne très jeune dans la musique et la chanson de par ses parents et grands-parents, chanteurs et musiciens. Passionnée, à 4 ans elle s’inscrit dans une chorale puis suit des cours au conservatoire. En parallèle, elle s’initie à la guitare dès 8 ans, guitare qui est devenue aujourd’hui sa compagne de route. Au collège Simon-Vinciguerra elle fréquente bien sûr les bancs de la classe CHAM, (Classe à Horaires Aménagées Musique), puis intègre un petit groupe au sein de son lycée.En 2020, on la retrouve en duo avec le chanteur et musicien Roland Frias (alias Sybillin), dans un clip sur You Tube, reprenant « Il y a ton sourire », une chanson de Saez.Son répertoire ? « La chanson, la musique c’est ma passion, alors je plonge dans plusieurs univers » explique-t ’elle.« J’ai été biberonnée avec les chansons d’I Muvrini et Guelfucci, des références pour moi. Mais à côté de cela, je puise aussi dans les répertoires de Renaud, Cabrel, Goldman, Bruel, Souchon, Zaz, Mae, Raphaël, les années 80 ».Ces chansons, Emma les a interprétées tout au long de l’été, un peu partout sur l’île, dans divers établissements. « La chanson c’est ma passion mais aussi mon job d’été. Je suis comme une cigale, je chante tout l’été. Je me suis produite dans de nombreux restaurants de toute la Corse et je viens de clôturer cette période estivale au Ci Simu Caffe, place Vattelapesca à Bastia où j’ai d’ailleurs donné mon premier concert il y a deux ans».Lors de ses concerts, la jeune artiste glisse aussi une de ses compositions en corse «C’est une chanson qui parle de mes valeurs, celles de la Corse. L’histoire d’une personne qui voyage beaucoup mais qui finit par revenir sur son île, replonger dans ses valeurs, ses racines. J’ai aussi une autre chanson en écriture, un hommage à mon papa. »Tout en assouvissant sa passion avec talent, Emma va bientôt reprendre ses études à Corte pour devenir institutrice. « Le métier de la chanson est difficile. Difficile souvent de se faire une place. Aussi je préfère avoir un bagage à côté. Mais si l’opportunité se présente d’en faire mon métier, je n’hésiterai pas ».Emma est à retrouver sur son FB en attendant, on l’espère tous, un CD.