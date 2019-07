VIDEO - La lutte contre les violences sexistes et sexuelles renforcée en Corse-du-Sud

Rédigé par Michel Rosecchi le Vendredi 5 Juillet 2019 à 20:19

Ce vendredi 5 juillet la Préfète de Corse Josiane Chevalier a reçu à Ajaccio l'ensemble des élus et les principaux acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en Corse-du-Sud afin de signer un contrat local entre l'Etat et acteurs locaux afin de renforcer la sensibilisation contre ces actes sexistes.



Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, Georges Mela, maire de Porto-Vecchio, Caroline Corticchiato, Adjointe au Maire d'Ajaccio, Eric Bouillard, Procureur de la République d'Ajaccio, Véronique Imbert, Présidente du TGI d'Ajaccio, Julie Benetti, Rectrice de l'Académie de Corse, Jacques Plays, Général de Division de Gendarmerie, Jeannine Buisson, Directrice Départementale de la Sécurité Publique, Jean-Luc Pesce, Directeur du Centre Hospitalier d'Ajaccio, Célia Marcaggi-Mattei, Présidente du CIDFF, Jean-Yves Coppolani, Président de la CORSAVEM, Rosy Sarrola, Présidente régionale de Femmes Solidaires, Hélène Dubreuil-Vecchi, Présidente de la FALEP et Francis Ferrua, Président de la Fraternité du partage, ont signé dans un esprit d'unisson à 11h dans les locaux du Palais Lantivy le contrat qui est censé renforcer l'égalité et le respect commun des deux sexes. SUR LE MEME SUJET Tous les résultats du bac 2019

