VIDEO - La "Barcarolle bastiaise" revisitée par Citàdell'Anima : E lingue per cantà Bastia

Anaïs Gaggeri chef de chœur et directrice du projet, a réuni un comité d'écriture composé de locuteurs de différentes langues, tous habitant la région bastiaise. Ce comité s'est attelé à la réécriture du texte. 7 langues étrangères viennent ainsi dialoguer au gré des couplets, liées entre elles par le refrain en langue Corse !





Nous aurons ainsi une Barcarolle déclinée en Portugais avec Daniela, Roumain avec Lillie, Chinois avec Xin, Russe avec Katia, Calabrais avec Isabelle, Bernois avec Verena et Anglais avec Vicky ! Toutes chantent en corse le refrain, soutenues par l'ensemble E Cantid'Elle.

A cela se rajoute une chorégraphie créée par Delphine Nafteux, danseuse et professeur. Les Bastiais ont été nombreux ce samedi à jouer le jeu dans les quartiers Sud lors de la première phase de tournage, entraînés et encouragés par Delphine et ses élèves, face à l'objectif de Alice Stella !





Les enregistrements audio en home studio ont été effectués. Viendra ensuite la phase de mixage et de montage !

Une deuxième journée de tournage est prévue le 1er février dans le centre ancien.

Pour participer prendre contact avec Julie Lours au 0673688918



Le projet sera finalisé et présenté au public le 22 février sur la scène de l'Alb'oru !



* La Barcarolle Bastiaise, scritta dà Vincent Orsini (1901-1990) pruffissoru di mùsica in Bastia, cumpositore è cofundatore di u gruppu i Machjaghjoli

En quoi consiste le projet ?Pierre Reboulleau, musicien, professeur et compositeur s'est penché sur une réorchestration originale de la partition, pour vents, quatuor à cordes et piano. La structure fait également l'objet d'une réécriture, avec un pont doublé, et un rythme plus soutenu.