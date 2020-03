VIDEO - L'Italie chante pour vaincre la peur

MV le Samedi 14 Mars 2020 à 16:34

"Distants aujourd'hui pour être encore plus proches demain", "Tour ira bien",ces deux phrases envahissent les murs des réseaux sociaux italiens.

Face au Coronavirus, face au confinement, l'Italie ne perd pas espoir et avec le chant brise la peur et le silence de ces heures, jours, semaines difficiles.

Meraviglioso, l’amour pour la vie rassemble les habitants d'Italie.

