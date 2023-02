VIDEO - Koh Lanta : un Corse parmi les candidats de la nouvelle saison

Pour cette 24e saison intitulée "Le feu sacré" et tournée aux Philippines, il va y avoir du nouveau. Coté règle, le talisman du "feu sacré" permettra de conserver sa place dans l'aventure ou de le transmettre à un coéquipier mais offrira aussi d'autres possibilités, comme celle inédite d'aller sur le camp adverse avant le conseil pour découvrir leur stratégie et pourquoi pas tenter d'infléchir le destin... Le "feu sacré" apportera également des avantages non négligeables au moment du traditionnel dépouillement des votes du conseil par Denis Brogniart, toujours fidèle au poste.



Les 20 aventuriers sont issus de différents milieux professionnels : maraîcher, footballeur, kiné, directeur commercial, footballeur, conducteur de métro, éducateur canin et même un professeur de zumba... En attendant la diffusion, voici la liste des candidats.

Nicolas, 43 ans, entrepreneur (Corse)

Helena, 27 ans, kiné (Belgique)

Frédéric, 33 ans, directeur commercial (Hauts-de-Seine)

Tania, 22 ans, diététicienne (Seine-Saint-Denis)

Rudy, 41 ans, conducteur de métro (Val-de-Marne)

Laura, 32 ans, photographe (Charente-Maritime)

Gilles, 31 ans, maraîcher (Nord)

Julie, 33 ans, footballeuse professionnelle (Essonne)

Esteban, 40 ans, vendeur (Eure-et-Loir)

Grâce, 39 ans, technicienne en plasturgie (Ain)

Benjamin, 23 ans, marin (Bouches-du-Rhône)

Clémence, 27 ans, raccordeuse de fibre optique (Charente-Maritime)

Martin, 30 ans, fromager (Suisse)

Célia, 49 ans, assistante familiale (Calvados)

Anne-Sophie, 35 ans, prof de zumba (Meurthe-et-Moselle)

Emin, 56 ans, directeur général (Belgique)

Élodie, 35 ans, responsable marketing (Belgique)

Alexandre, 34 ans, responsable logistique (Seine-Maritime)

Christine, 49 ans, éducatrice canine (Gironde)

Quentin, 26 ans, charpentier (Moselle)