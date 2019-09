VIDEO - Gilles Simeoni "Des classes partout en Corse et la mise en œuvre effective du bilinguisme"

Rédigé par Livia Santana le Mardi 3 Septembre 2019 à 19:07

A l'occasion de cette journée de rentrée Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse s'est rendu en début de matinée de ce mardi à l'école Subissi de Bastia. Une occasion pour le président du Conseil exécutif, de dresser un bilan un bilan des investissements de l'ordre de près de 80 millions d'euros opérés par la CdC dans les lycées et collège de l'île. Les infrastructures, les transports et la question de langue corse : Gilles Simeoni a survolé touts ces chapitres mais il s'est plus particulièrement sur le Corse en déclarant notamment : "L'Etat est hostile à la mise en place d'un véritable bilinguisme en contradictions quelques fois avec les engagements pris auprès de la Collectivité de Corse..." Une partie de son propos en vidéo...

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie