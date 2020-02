VIDEO - Dominique Federici nouveau président de l’Université de Corse

Charles Monti le Lundi 10 Février 2020 à 16:22

Le nouveau conseil d’administration de l’Université de Corse s’est réuni ce lundi 10 Février 2020 pour élire le nouveau président de l’Université de Corse. Sans surprise, sa liste avait remporté, il y a trois semaines, 14 des 24 sièges du conseil d'administration, Dominique Federici a été élu à ce poste où il succède à Pierre-Marie Romani. Il a été désigné avec 20 voix sur 31 votants contre 7 voix pour Marc Muselli, 1 voix pour Christophe Storaï et 3 bulletins nuls.

Professeur en informatique, membre du laboratoire Sciences pour l'environnement du CNRS, ancien directeur du du département Informatique et ancien responsable de différents diplômes de la Facultés des Sciences et Techniques, Federici s'est entouré des nombreuses figures connues dans le monde universitaire.

Il en parle à CNI.

Alain di Meglio, à quant à lui, été élu Vice-Président du Conseil d’Administration.



La commission de la recherche et la commission de formation et de la vie universitaire se réuniront mardi 18 février 2020 pour élire leurs vice-présidents

