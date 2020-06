VIDEO - Davia Mariotti sera-t-elle la prochaine Miss International France ?

«Je suis née et j’ai grandi à Bastia. Ma famille est issue d’Olmu, un joli petit village de Castagniccia, près de Loretu Di Casinca » explique Davia, de passage à Bastia. «Je suis diplômée d’un Master Commerce International, obtenu à l’école de commerce « Rennes School of Business ». Ces études ont permis à notre jeune bastiaise de découvrir le monde grâce aux échanges universitaires : Australie, Angleterre…

Aujourd’hui Team Leader secteur Running, Trail et Triathlon dans un grand magasin de sport à Lausanne, elle organise sa vie entre la Suisse et sa Corse. «Outre les voyages je suis passionnée de sport et de nature. Je pratique le ski en Suisse et la rando ici en Corse avec mon père. Mon métier est en adéquation avec ma passion du sport et l’un de mes principaux objectifs est de combattre la sédentarité en rendant le sport accessible à tous ». Comme toute sportive, Davia est une battante et prête à relever tous les défis. «J’ai décidé de me présenter à l’élection de Miss International France pour sortir de ma zone de confort. Je vois ce concours de beauté comme une belle opportunité de montrer à la Corse et à la France entière de quoi je suis capable. Prête à donner le meilleur de moi-même pour aller le plus loin possible dans l’aventure et représenter la Corse comme elle le mérite. Je souhaite vraiment porter les valeurs de mon île, valeurs qui me sont chères, et ainsi mettre en avant les atouts incomparables de l’Île de Beauté ».

Cette élection de Miss International France n’est pas seulement basée sur le physique des candidates ni sur leur capacité à bien défiler et sourire devant un public. «Ce concours a une notation différente de ceux que j’ai pu faire dans les années précédentes. En effet, 50% de la notation est faite lors des deux mois de préparation via des défis à réaliser : Création d’un costume régional, recherche de sponsors et de partenaires, réalisation d’une vidéo de présentation, communication active sur les réseaux sociaux, défi presse. Chaque défi rapporte un certain nombre de points. Il est donc très important de ne sous estimer aucun défi car ils contribuent à maximiser les chances de remporter une des couronnes ». Cette élection ouvre en effet la possibilité de 3 couronnes pour Davia entre octobre et décembre : Miss International France, Miss Supra National et Miss Pacific Asia.

CNI vous propose de découvrir notre candidate dans le joli décor de la Citadelle de Bastia.