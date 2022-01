VIDEO - Davia Benedetti a reçu son prix de personnalité corse de l'année 2021

Investie avec dynamisme au service du rayonnement de la culture, des arts et de l’identité corse, Davia Benedetti a été élue par nos lecteurs personnalité de l'année 2021.

Première femme à la direction du Centre Culturel Universitaire, maître de conférence, anthropologue, danseuse, cette femme de caractère à la faculté d’aborder tous les domaines avec le même bonheur et avec le même niveau de qualité, ce qui a sans doute poussé le public à la choisir parmi les 24 noms que notre rédaction vous a proposé tout au long du mois de décembre.

"Je tiens à dédier ce prix à tous ceux que je représente même si ce n’est pas eux que l’on voit aujourd’hui : artistes, acteurs culturels qui réenchantent le monde et apportent du lien social -, étudiants, l’Università et les militants de l’émancipation de notre île.". C’est avec ces mots que Davia Vebedetti a reçu, début janvier, le prix décerné par les lecteurs de CNI qui l'ont votée en lui accordant un total de 25 362 étoiles pour 7 164 préférences.



Après avoir félicité les deux autres personnalités qui partagent avec elle le podium, le comédien et réalisateur, Eric Fraticelli, et le jeune "génie" des échecs, Marc’ Andria Maurizzi, cette ambassadrice engagée de la culture insulaire, "investie avec dynamisme au service du rayonnement des arts et de l’identité corse" a remercié les votants et exprimé son attachement à sa terre.



VIDEO