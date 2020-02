VIDEO - Coronavirus : quels sont les symptômes et les consignes à adopter ?

Depuis plusieurs semaines, l’Agence régionale de santé de Corse et les préfectures ont mis en place une organisation régionale pour préparer le système de santé à d’éventuels cas de coronavirus covid-19.



Depuis le 23 février, le dispositif de gestion des cas possibles a été étendu aux personnes revenant de Lombardie et de Vénétie (Italie).



Dans cette première phase «pré-épidémique », la stratégie est de détecter et de prendre en charge le plus précocement possible les cas et les personnes dîtes « contacts » afin d’éviter toute diffusion du virus.





Cela se traduit aujourd’hui par :



— un travail rapproché avec les établissements de santé de la région pour prendre les mesures de protection nécessaires, assurer la sécurité des personnels soignants et organiser la prise en charge des patients ;



— les centres hospitaliers d’Ajaccio et Bastia, sièges d’un SAMU, sont habilités depuis le 24/02 à accueillir les cas possibles, de la prise en charge à la guérison. Ils effectuent les prélèvements qui sont transmis pour analyse au centre national de référence (Institut Pasteur à Paris).



— l’ARS et la cellule régionale de Santé publique France mènent des enquêtes « contact » autour des éventuels cas confirmés.



— une mise à l’isolement à domicile des personnes contacts, durant 14 jours.