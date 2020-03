VIDEO - Coronavirus en Corse. Gilles Simeoni : "Il ne faut pas tomber dans la psychose"

Les trois premiers cas en Corse ont été confirmés et l'ile était préparée à cette éventualité. A la sortie de la réunion de la cellule de crise mise en place à la préfecture d'Ajaccio et à laquelle participent le préfet de Corse Franck Robine, la directrice de l'ARS de Corse Marie-Hélène Lecenne, le président de l'Exécutif, le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli et la rectrice Julie Benetti, Gilles Simeoni est rassurant. .

A ce stade il n'y a pas de cluster en Corse, il s'agit de cas importés. L'ARS mène une enquête sur les cas confirmés. "Il ne faut pas tomber dans la psychose"