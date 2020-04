VIDEO - Coronavirus : Emmanuel Macron prolonge le confinement jusqu’au 11 mai

À partir du 11 mai, en «lien avec les maires, l’Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public» pour se protéger du coronavirus, a indiqué le président Emmanuel Macron lundi soir lors de son allocution.





« Le gouvernement présentera d'ici 15 jours le plan de l'après 11 mai et les détails de l'organisation de notre vie quotidienne » a expliqué le président de la République.





Les frontières avec les pays non-européens resteront fermées.

«Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu’au lundi 11 mai», a déclaré le chef de l’Etat. «Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir», a-t-il ajouté.Avant de procéder à ses annonces, le chef de l’Etat a admis que la France n’était "à l’évidence pas assez préparée" à la crise, qui a révélé "des failles". Même si "l’épidémie commence à marquer le pas", (…) il y a eu "des insuffisances comme dans tous les pays du monde", a-t-il souligné en évoquant des "ratés" dont il faudra "tirer toutes les conséquences en temps voulu".. » a annoncé le chef de l’État.. Un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui sont durablement affectés. Des aides spécifiques seront mises en place.a indiqué lundi Emmanuel Macron, mais dans l’enseignement supérieur, les cours ne reprendront «physiquement pas avant l’été».etLorsque le confinement destiné à lutter contre l’épidémie de coronavirus commencera à être levé en France, le 11 mai, «nous serons en capacitéMacron.Le président de la République avait commencé son allocution en rendant hommage aux personnes en première ligne : « Ces semaines ont été et resteront l’honneur de nos soignants. Nos hôpitaux ont pu soigner tout le monde ».Il a aussi un mot pour la deuxième et la troisième ligne : « Grâce à vous, l’épidémie commence à lever le pas. L’espoir renaît. »