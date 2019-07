VIDEO - CorSeaCare, le coup d'envoi de la 4ème mission c'est dimanche 7 juillet

C’est avec une grande manifestation gratuite à la plage de l’Arinella que démarrera ce dimanche 7 juillet la 4ème édition de la mission CorsSeaCare. cette année l’équipe de l’association Mare Vivu, qui travaille sur plusieurs thématiques environnementales, parmi lesquelles la pollution plastique en Méditerranée, a décidé de consacrer la mission à la collecte des données ssur la répartition du plancton ainsi que des microplastiques autour des côtes corses. Cette collecte de donnée est inédite et sera faite en partenariat avec la STARESO.







Lauréats l'an dernier du prix national "Biodiversité" du Ministère de la Transition écologique et solidaire, décerné à Paris par l'ex-ministre Nicolas Hulot, Mare Vivu a aussi remporté l'appel à projets international Beyond Plastic Med et été reçus à Monaco par SAS le Prince Albert II pour échanger avec d'autres porteurs de projets méditerranéens passionnants. Outre les félicitations de la Collectivité de Corse et de l'Office de l'Environnement de Corse, l’équipe a été choisie pour représenter la délégation française aux Assises européennes Jeunes et Méditerranée, pour la seconde année consécutive.







La Mission CorSeaCare qui rencontre depuis 3 ans un très vif succès a aussi pour but de sensibiliser les gens à la protection de l’environnement avec la projections de films, des jeux sportifs, le nettoyages de plages, des ateliers pédagogiques, conférences...











Si cous souhaitez participer au coup d'envoi de cette fantastique mission qui partira le dimanche 7 juillet de la plage de l’Arinella, voici le programme :







- Le matin à partir de 9h30, présence de nombreuses associations environnementales qui tiendront un stand et animerons des ateliers pédagogiques pour les petits et les grands (Du flocon à la vague, Global earth keeper, Corsican Blue Project, CPIE U Marinu, Club d'aviron de la Haute-Corse...)







- A partir de 14h, épreuves sportives dans l'eau sur des kayaks, paddle, trimarans.







- A l'occasion de cette grande journée sera organisée une tombola permettant de gagner 2 pass 4j pour le festival de Porto Latino ainsi qu'une journée en catamaran, découverte des plages du sud (Santa Giulia, Pinarellu, Fautea etc) (parmi d'autres lots)







- Départ groupé des bateaux à 17h00 !!







Pour plus d'information de vos auditeurs, contacter la page corseacare







Le site internet : www.corseacare.org



La page Facebook : www.facebook.com/corseacare.associu.mare.vivu