VIDEO - Comment le porte-hélicoptères Tonnerre a été reconfiguré pour accueillir les malades corses ?

MV le Dimanche 22 Mars 2020 à 12:13

L'opération militaire inédite qui est en cours ce dimanche 22 mars à Ajaccio a été préparée par l'armée en temps record. En effet l'équipe du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre de la Marine nationale, qui est en temps normal prévu pour la médecine de guerre, se trouve pour la première fois face à une "guerre sanitaire".



"L'armée a reconfiguré le bâtiment à la fois pour la sécurité de patients que de son équipage en installant des lits de réanimation" a expliqué le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, commandant du Tonnerre. ​Le navire a aussi été aménagé pour séparer de manière totalement étanche la zone de l'hôpital qui sera en vase clos et le reste de l'équipage.



Un équipage de 200 personnes "pour cette mission des renforts mixtes civilo-militaires appartenant au service de santé des armées et des équipes civiles composées de médecins urgentistes, médecins réanimateurs, techniciens de laboratoire, aide-soignant et infirmiers", a détaillé le ministère des armées dans un communiqué.



Un "hôpital embarqué" qui doit soulager le centre hospitalier d'Ajaccio dans l'attente que ce dernier puisse augmenter la capacité de ses lits en réanimation et se préparer ainsi à une vague de nouveaux cas.



Les patients corses dont le transfert entre l'hôpital et le Tonnerre a été organiser par le centre hospitalier, seront soignés dans différents hôpitaux marseillais: la Timone, l'hôpital Nord, Saint-Joseph et l'hôpital Européen.



