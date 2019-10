VIDÉO - Arthur Dupont, l’étoile montante du cinéma français, juré à Arte Mare

Arthur Dupont, aujourd’hui 34 ans, a fait ses débuts de comédien à la télévision dans de nombreuses séries. On l’a vu ainsi aux génériques de Julie Lescaut ou Père et Maire. Puis au cinéma dans Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé, Chacun sa nuit de Pascal Arnold et Jean-Marc Barr, Les Amours d'Astrée et de Céladon d’Eric Rohmer ou encore Nos 18 ans de F.Berthe. Plus récemment dans le Réfractaire, RTT, Bus Palladium Mobile Home, Les Saveurs du palais, Maintenant ou jamais, Mauvaise fille, Au bout du conte, L’outsider, Grand Froid, Victor et Célia et dans la série Osmosis sur Netflix.





