VIDEO - « Tous pour chacun » : L'association qui veut faire changer le regard sur le handicap

Victoria Leonardi le Lundi 14 Octobre 2019 à 13:38

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.. » c'est celui ci l'esprit de l’association « Tous pour chacun » qui a été créée en novembre 2018 et qui a pour but principal de sensibiliser la population au handicap et à la différence.

Pour se faire, les membres de l'association organisent, avec l’aide de personnes en situation de Handicap, différentes manifestations culturelles, sportives et autres.

La première semaine régionale du handicap, qui a démarré ce lundi à Ajaccio est l'événement phare de « Tous pour chacun » qui veut permettre aux personnes en situation de handicap de concrétiser leurs projets tout en faisant changer l'image du handicap.

