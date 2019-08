Urban Trail du Mont Blanc : La Petite Trotte à Léon aux couleurs d’Inseme

Du 26 août au 1er septembre au départ de Chamonix, a lieu un course à pied en montagne très connue appelée la Petite Trotte à Léon (PTL) !Une équipe d'INSEME participera à cette édition, aux couleurs de l’association !Manu, Thomas et Philippe, 3 amis et sportifs de haut niveau ont un objectif: participer et terminer la PTL en franchissant la ligne d’arrivée avec le drapeau d’INSEME



Pourquoi cette course est si particulière?

La PTL s’effectue en équipe de 2 ou 3 participants solidaires et indissociables. Cela veut dire que les membres de l’équipe vont courir ensemble tout le temps et que l’abandon de l’un d’entre eux signifie l’échec du groupe. Tout une symbolique…



Ensuite, pour les 300 participants sélectionnés sur dossier, il ne s’agit pas vraiment d’une course. Il n’y a pas de classement à l’arrivée, le but étant de finir la course, c’est donc avant tout un défi contre soi même.



Puis, il y a un petit travail d’orientation. La balade fait le tour du Mont Blanc en passant par des chemins de haute montagne (parfois hors sentier et (ou) en via ferrata) et il faudra se diriger uniquement à la carte, la boussole ou le GPS.



Quatrièmement l’épreuve se réalise en autonomie complète : l’équipe peut s’arrêter si elle le souhaite dans les refuges de montagne mais n’a pas le droit d’être ravitaillée par des tiers. Il y a des passages à plus de 3 000 m d’altitude et à cette époque dans les Alpes il peut faire très chaud, il y a souvent des orages et parfois il neige. Ils auront donc en permanence un sac en conséquence sur les épaules.

Enfin, la randonné est un peu longue puisqu’elle fait presque 300 Km pour 30 000m de dénivelé positif!





Quand a-t-elle lieu?

Le départ se fera le lundi 26 août à 8 heures à Chamonix et ils devront revenir avant le dimanche 16h30 soit un maximum de 152h30. Moins de la moitié des participants parviendront à finir l’épreuve.



L’équipe sera équipée d’une balise GPS pendant toute la durée de la course. Cela signifie que l'on pourra les suivre en direct sur une carte. Cela peut se faire directement sur le site de l’UTMB ou via l’application LiveTrail.





Qui sont les 3 participants?

Manu Fataccioli a 49 ans, marié, 1 fils. Il vit à Ajaccio et est pompier sauveteur en montagne. Il fait partie de ceux qui sont à l’origine de la création du Corsica Run Xtrem (CRX).





Thomas Lorblanchet a 39 ans, marié, 2 filles. Il est kinésithérapeute-ostéopathe installé à Clermont-Ferrand. Il a été le premier champion du monde d’Utra-trail en 2009 !





Philippe Schraub a 46 ans, marié, 3 filles. Il est installé depuis plus de 10 ans à Ajaccio. Il est médecin cardiologue. Lui aussi est licencié au CRX.

Ils se sont entraînés 5 fois par semaine pendant des mois pour être prêts à participer à cette course exceptionnelle!





Leur motivation ?

Faire connaître les actions d’INSEME au plus grand nombre et récolter des fonds à travers des dons pour l’association afin d’aider les familles toujours plus nombreuses à partir se faire soigner sur le continent!



Pour faire un don : www.inseme.org



"Tutt’A Squadra remercie de tout cœur Manu, Thomas et Philippe pour ce beau projet solidaire et humain, nous croyons en vous Forza !" souligne Inseme dans son communiqué.