Université de Corse : un nouveau parcours pour devenir professeur des écoles

L’université de Corse enrichit son offre de formation. À partir du mois de septembre 2021, les bacheliers désireux de devenir professeurs des écoles pourront s’orienter vers un tout nouveau parcours universitaire. Cette formation, adossée à la licence Majeur Lettres Mineur Langues, est intitulée Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles . Elle permettra aux futurs inscrits de se préparer au mieux au concours de professeurs des écoles grâce à un enseignement théorique et pratique partagé entre l’université de Corse et le lycée Pascal Paoli de Corte.Une pré-inscription est nécessaire sur la plateforme Parcoursup . Pour candidater il faudra cependant répondre à un certain nombre de critères. À savoir : être titulaire ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelle, d’un Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaire (DAEU) ou d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat qui devra faire l'objet d'une validation par l'université."Après une sélection sur dossier, les candidats retenus devront passer un entretien au mois de mai devant les responsables pédagogiques de la filière. Une trentaine d’entre eux sera retenue" explique Alexandra Albertini, responsable pédagogique de la filière.La formation, qui est co-organisée par l’université, le rectorat de Corse et le lycée Pascal Paoli, permet d’obtenir à terme un diplôme de type Bac+3 nécessaire à l’admission au Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE).