Université de Corse : tout ce qu'il faut savoir sur la rentrée à l'heure de la Covid-19

Les modalités de retour sur les bancs de l'Université de Corse s'éclaircissent. Les quelques 5 000 étudiants de Corte devront porter le masque dans le campus et les salles de cours comme l'explique Dominique Federici, président de l'Université de Corse : "Les locaux de l'université et le grand nombre d'élèves dans certaines promotions ne nous permet pas d'effectuer de la distanciation physique dans les amphi. Nous avons donc rendu obligatoire le port du masque dans tout le campus. Bien sûr, lorsque cela est possible la distanciation reste de rigueur."



Des plages horaires de cours décalées



Pour accompagner cette mesure, l'Université distribuera à chaque élève un masque en tissu lavable par le biais des responsables pédagogiques ou des services centraux. De son côté, Marc-Paul Luciani, directeur du Crous indique que 5 masques chirurgicaux sont dès à présent placés dans les 842 logements du parc. Des boîtes de masques seront également mis à disposition à l'entrée du restaurant universitaire ainsi que dans les bureaux, où le port de celui-ci est obligatoire. Il y en aura également dans les distributeurs automatiques alimentaires au même endroit que les sodas et friandises. Des bornes de gel hydro-alcoolique sont réparties dans toute l'université.





Pour éviter des flux trop importants au restaurant universitaire et fluidifier les files d'attente, les plages horaires de sortie de cours on été décalées de 30 minutes par composante. "En accord avec l'Université, certaines filières finiront à 11h30, d'autres à midi et d'autres encore à 12h30", explique Marc-Paul Luciani.



Des test massifs



A partir de début septembre, les étudiants seront invités à se faire tester gratuitement au sein de l'Université de Corse. "Nous ferons une vaste campagne de communication sur la nécessité d'effectuer les tests qui se feront sur la base du volontariat", lsouligne Dominique Federici. A long terme, il souhaiterait rendre ce dispositif pérenne et donc créer un centre de prélèvement en association avec les laboratoires de l'université. "Cela permettrait aux étudiants, et au personnel de l'université, qui le souhaitent de venir rapidement se faire dépister", assure-t-il.



Les cours en présentiel privilégiés



A partir du 7 septembre jusqu’au 14 septembre, l'Université de Corse accueillera la grande majorité des étudiants. Les cours s'effectueront pour la plupart en présentiel, pour "recréer un lien entre les étudiants et les enseignants, mais aussi pour les bacheliers qui découvrent l'université", explique Dominique Federici. Il a tout de même donné la possibilité aux enseignants de faire une partie de leurs cours (20%) en distanciel. En revanche, il reprend : "Si d’aventure il y avait un regain de l’épidémie, nous sommes tout à fait en mesure de passer en distanciel comme nous l'avions fait en mars."