Université de Corse : les inscriptions sur Mon Master sont ouvertes, ce qu’il faut savoir pour candidater

La course aux admissions commence, et pour certains étudiants, l’attente se prolongera jusqu’à la fin de l’été. En effet, d

epuis ce mardi, ils peuvent formuler jusqu’à 15 vœux (hors alternance) et 15 autres pour des formations en apprentissage sur

, la plateforme qui centralise les admissions en première année de master. Inspiré du modèle

, cet outil vise à rendre le processus plus fluide et plus lisible pour les candidats.

Mon MasterParcoursup

Avec plus de 191 700 candidats inscrits l’an dernier, Mon Master reste un passage obligé pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études. Malgré une sélection rigoureuse, plus de 164 000 d’entre eux avaient obtenu au moins une admission, selon le ministère de l’Enseignement supérieur.



En Corse, l’offre de formation en master s’est stabilisée ces dernières années avec une quarantaine de cursus couvrant de nombreux domaines, pour environ 700 places. « Mon Master a été conçu sur le modèle de Parcoursup, » explique Éric Leoni, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire à l’Université de Corse. « Avant, chaque étudiant devait multiplier les démarches et envoyer des dossiers distincts à chaque université. Aujourd’hui, un seul dossier permet de candidater à toutes les formations de France, ce qui simplifie grandement le processus. »



Corte, une université à taille humaine qui séduit

L’Université de Corse parvient chaque année à ouvrir l’ensemble de ses masters, mais certaines filières restent plus prisées que d’autres. « En droit, les places se remplissent très vite, » observe Éric Leoni. « À l’inverse, certaines spécialités attirent moins d’inscrits et peuvent ne compter qu’une dizaine d’étudiants. Mais nous avons toujours réussi à maintenir l’ouverture de tous nos masters. »



Si une majorité des étudiants poursuivent leur cursus sur l’île, Corte accueille aussi des profils venus du continent. « Ici, l’enseignement est plus individualisé. Nous sommes une université à taille humaine et cela plaît à certains candidats qui recherchent un cadre plus accessible et un suivi plus rapproché, » souligne-t-il.



Une procédure simplifiée

Le calendrier est serré. Après la clôture des candidatures le 24 mars, les établissements examineront les dossiers dès le 31 mars. Les réponses seront publiées à partir du 2 juin. Pour les étudiants n’ayant obtenu aucune proposition, une phase complémentaire sera ouverte du 17 juin au 17 juillet.



Cette année, quelques ajustements sont prévus pour faciliter le processus. Désormais, les candidatures seront automatiquement envoyées aux établissements sans confirmation préalable. Chaque master disposera également d’une fiche détaillée avec les modalités d’enseignement, les débouchés et les coûts de formation.