Université de Corse : le projet GOLIAT pour lutter contre les incendies sera lancé le 25 juin

Le projet GOLIAT a pour objectifs de développer des outils pour la lutte contre incendie et l’aménagement du territoire. Il est porté par plusieurs partenaires : l’Université de Corse (chef de file) et le CNRS, l’Office National des Forêts, le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, le Parc naturel régional de Corse, Aix-Marseille Université et la société Arobase.Au sein de l’Université de Corse, le programme est porté par le laboratoire Sciences Pour l’Environnement, Université de Corse – CNRS (UMR 6134 SPE) qui travaille depuis plus de 20 ans sur la problématique des feux de forêt. GOLIAT permet de renforcer la synergie entre universitaires et opérationnels afin de réaliser des études et des prototypes d’outils d’aide à la décision utilisables pour la lutte incendie et l’aménagement du territoire. La prévention et la sensibilisation sur le risque incendie étant des points clefs pour la réduction de l’impact des feux de végétation, le projet GOLIAT intègre un grand nombre d’actions de sensibilisation et de prévention auprès des scolaires, du grand public et des décideurs.Le projet d’une durée de 3 ans et demi est co-financé à hauteur de 1 407 506 € par la Collectivité de Corse et l’État au titre du CPER 2015-2020.Le projet a démarré fin avril avec le recrutement à l’Université de Corse de trois personnes et l’accueil d’un stagiaire pour 6 mois.Des premières réunions inter-partenaires dédiées au démarrage du projet, aux volets « Développement d’Outils » et « Communication, diffusion et sensibilisation » ont été réalisées.Le lancement officiel du projet GOLIAT aura lieu jeudi 25 juin par visioconférence en présence de nombreux chercheurs et d’élus : Vanina Pasqualini, vice-présidente de la Commission de la Recherche de l’Université de Corse, le président de la Collectivité de Corse, Lucile Rossi, co-responsable scientifique du projet GOLIAT, Pierre Poli, président du Conseil d’Administration du Service d‘Incendie et de Secours de Corse du Sud, Guy Armanet, le président du Conseil d’Administration du Service d‘Incendie et de Secours de Haute-Corse, Jacques Costa, le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, Christophe Felder, directeur territorial de l’Office National des Forêts de Corse, Dominique Morvan, professeur des Universités à Aix-Marseille Université, Michel Battesti, Directeur d’Arobase,