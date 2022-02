Unique 100 miles de Corse, l’ultra-trail "Terre des Dieux" aura lieu le 20 juillet prochain

« Rudesse, difficultés, authenticités, aventure unique, tels sont les retours que nous avons eu des concurrents de la 1édition » souligne, présidente de l’association. « On a eu beaucoup de témoignages émouvants des coureurs. 170 km, aujourd’hui il n’existe aucune distance équivalente sur toute la Corse. Terre des Dieux c’est une aventure unique longue de 170 km empruntant 95% du tracé du GR 20. Un terrain essentiellement minéral mais pas que, avec des passages sur des sites magnifiques comme les pelouses au lac de Nino, le plateau du Cuscione où les participants côtoient les chevaux. Une course qui représente nos valeurs aussi : authenticité, rudesse, écoresponsabilité pour respecter et protéger cet écrin naturel fragile qu’est la Corse avec sa faune et sa flore. Un évènement au travers duquel on veut faire rayonner la Corse, promouvoir son patrimoine. Pour mémoire notre slogan est "Natu per sparte, né pour partager."Si lors de la première participation, en raison du Covid, le nombre de concurrents (143 au départ, 43 à l’arrivée) avait été limité, la version 2022 est ouverte à 500 participants, des trailers souvent rompus à ce genre de course. « Terre des Dieux » propose en effet un tracé très exigeant : 170 km, 11000 m de dénivelé positif, 26 sommets culminant entre 1 300 et 2 452 m d’altitude à franchir…Un parcours rustique, dur, cassant avec de la pierre, de la pierre et encore de la pierre mais des paysages à couper le souffle.Départ de la course : le 20 juillet à 18 heures de Calenzana.Le record établi le 23 juillet 2021, par(Ghjuventu Alisgianinca) en 45h22mn38sec devrait être battu car des pointures sont annoncées. «etseront au départ » indique Cédric Santucci, trésorier de Mantinum. « Grégoire Curmer a remporté la Diagonale des fous en 2019 et Jules-Henri Gabioud le Tor des géants en 2011 et plus récemment du Tor des glaciers. On attend de nombreuses nationalités aussi. Sur les déjà 70 inscrits*, on note des Belges, des Allemands, des Néerlandais, des Italiens, des Polonais, des Suisses et même des Mauriciens ».Comme l’an passé, les organisateurs ont travaillé avec de nombreux partenaires institutionnels : CdC, Parc régional naturel de la Corse, mairies, Chemins de fer de la Corse, Fédération française de montagne et d’escalade, Ligue corse ME, FFA…Nombreux sont aussi les partenaires privés qui soutiennent l’action de Mantinum qui, pour cette édition 2022 lance un appel aux bénévoles et aux amoureux de la montagne corse désireux de prendre part à l’aventure.Le 20 juillet prochain, ils seront 150 répartis sur 25 points. « Leur engagement va de quelques heures pour certains à 100 heures pour d’autres qui parfois devront marcher 3 heures pour atteindre un poste » souligne Marilou Valery.Bien entendu la sécurité est mise en avant etannonce un gros dispositif : « 2 postes de soins à Vizzavona et Zonza, 16 kinés, 4 podologues, 3 médecins, 3 binômes de secouristes, 4 infirmiers sapeurs-pompiers, 4 sapeurs-pompiers répartis sur le parcours et au PC course. Une convention a été signée avec le SIS de Haute-Corse et l’UDPS 2B. ».Rendez-vous donc le 20 juillet pour cet évènement international dont CNI aura l’occasion de reparler d’ici là.