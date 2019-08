Une vedette s'enflamme à 400 mètres du port de Bonifacio. Ses 6 passagers dont Maître GIMS sains et saufs

Il était 13 heures quand les 6 personnes, encore à bord de la vedette qui s'est subitement enflammée, ont lancé leur appel de détresse. Un "Mayday" entendu par le sémaphore de Pertusatu aussitôt répercuté sur le Cross Med de La Garde qui a immédiatement organisé la lutte contre l'incendie.



Rapidement le patrouilleur 617 de la SNSSM de Bonifacio et une vedette de la gendarmerie départementale parvenaient sur les lieux pour sécuriser le secteur.

Dans le même temps la vedette des Douanes avec à son bord une équipe spécialisée du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud (SIS 2A) se rendait sur les lieux de l'incendie afin d'évaluer l'évolution de la situation.

Peu de temps arrivaient, encore en renfort, un bateau de de Mer Assistance et la Gravona, la vedette de la Gendarmerie nationale.





Mais à l'initiative du Cross Med et du port de Bonifacio, et pour parer à tout risque de pollution, le patrouilleur de la SNSM de la cité des falaises a posé un barrage antipollution de 150 m autour de la vedette.



"A noter que le bâtiment de soutien et d’assistance Affrété (BSAA) Ailette a quitté le port de Toulon dimanche vers 15 heures et devrait arriver sur la zone dans le début de la matinée de lundi.

Les causes du sinistre sont pour l’heure inconnues et l’incendie semble avoir été maitrisé" indiquait dimanche en fin d'après-midi la préfecture maritime de la Méditerranée.